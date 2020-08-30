В Жуковском районе спасатели помогли пострадавшему в ДТП выбраться из автомобиля

По информации МЧС России по Брянской области, сегодня, 31 августа, около 8 утра произошло ДТП с участием грузового (DAF) и легкового (Audi) автомобилей. Авария случилась на 182 км трассы Р-120 Жуковского района.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-34, СПСЧ и ПСО Брянской области, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП есть пострадавшие. Личным составом пожарно-спасательных подразделений, совместно с поисково-спасательным отрядом Брянской области проводилось деблокирование пострадавшего.

Напомним, два ДТП произошли в Брянской области в минувшее воскресенье.