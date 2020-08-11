Брянские болельщики выстроились в очередь за билетами на завтрашний матч

По информации брянской мэрии, с 8:00 среды в связи с проведением матча будут ограничены движение и парковка рядом со стадионом: по Трудовому переулку от Советской до Горького и по улице Ромашина от улицы Фокина до бульвара Гагарина.

Брянские поклонники футбола с утра вторника выстроились в очередь в кассы стадиона за билетами на предстоящий завтра вечером футбольный матч.

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Смолянин накопил 190 тысяч рублей долга по алиментам перед сыном Смолянин не платил алименты и скрывался от приставов, но в итоге все равно вспомнил о своих родительских обязанностях, когда его отправили на обязательные работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Мужчина исправно финансово помогал сыну. Спустя время он решил перестать отдавать деньги на содержание ребенка, поэтому бывшая супруга решила обратиться к судебным приставам, чтобы