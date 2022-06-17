37-летнему брянцу суд ограничил свободу за поддельные права

Документ мужчина купил в интернете.

Суд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения в отношении 37-летнего жителя посёлка Тросна Жуковского района.

Документ мужчина купил в интернете за 28 тысяч рублей. В феврале на дороги его остановили инспекторы ДПС и он предъявил им удостоверение. Проверка по базе выявила подделку.

Суд назначил мужчине ограничения свободы на 5 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.