400 сосен высадит арендатор участка в брянском лесу

400 сосен высадит арендатор участка в лесу в Брянской области по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о проведении лесовосстановительных работ. Так, в Суражском районе были выявлены четыре факта незаконной рубки 29 деревьев. Ущерб превысил 485 тысяч рублей. Охранять участок должен был арендатор.

Природоохранная прокуратура подала в суд о взыскании с него ущерба. Арендатор же предложил и согласовал с управлением лесами Брянской области проект восстановления. Будущей осенью он должен высадить 400 сосен в Суражском районе. Суд установил ему срок до 1 декабря 2023 года. Решение не вступило в законную силу.