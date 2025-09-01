55-летнюю жительницу Брянского района ищут полицейские и волонтёры

55-летнюю жительницу Брянского района больше недели ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропала жительница села Толмачево Валентина Владимировна Петрунина. 55-летняя женщина ушла из дома 24 августа. Обратно она не вернулась и на связь с близкими не вышла. К поискам присоединились сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавого телосложения, русые волосы и зелёные глаза. Женщина была одета в тёмно-синюю олимпийку, чёрную кофту, серые спортивные штаны и тёмно-синие галоши.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.