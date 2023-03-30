Брянская прокуратура требует с браконьера деньги за убийство лося

Брянская прокуратура требует с браконьера 240 тысяч рублей за незаконное убийство лося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура направила иск в Суражский районный суд. Она требует возместить причиненный животному миру региона ущерб. Ответчиком выступает 48-летний житель Гордеевского района. Мужчину обвиняют в незаконной охоте.

По версии следствия, в марте 2022 года мужчина вместе с неустановленным лицом на территории охотничьего хозяйства без получения необходимого разрешения убил лося. При транспортировке туши животного на снегоходе фигуранта с подельником задержали работники охотничьего хозяйства.

Прокуратура требует взыскать с браконьера 240 тысяч рублей.