Брянские депутаты поддержали запрет на продажу детям зажигалок

Брянские депутаты поддержали инициативу о запрете продажи детям зажигалок и газовых баллончиков. Об этом рассказали в городской администрации.

На очередном заседании Брянской областной думы парламентарии внесли изменения в действующий закон «Об отдельных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, защите их от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие». Там прописали запрет продажи несовершеннолетним газовых баллончиков и зажигалок.

С инициативой выступил первый зам главы Брянской администрации Сергей Антошин. Он обратил внимание депутатов на бесконтрольную продажу детям дешевое средство для токсикомании. От вдыхания газа из зажигалок или баллончиков в Брянске уже погибли двое детей — 10-летний мальчик и тринадцатилетняя девочка.

Депутаты согласовали законопроект во втором и третьем чтениях.