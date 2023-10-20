Брянские полицейские возбудили дело о проведении косметических процедур без лицензии, которые причинили вред здоровью женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру Советского района Брянска женщина пожаловалась на оказание ей некачественных косметологических услуг. В июне работник Брянского клинико-диагностического центра ввел ей инъекции «Ботокса» в мышцы лица. За свои услуги он взял деньги. Через несколько дней у женщины начались осложнения и ей потребовалось лечение.

Оказалось, что у сотрудника нет лицензии для оказания косметологических услуг. Прокуратура направила материалы проверки в полиции. Следователи возбудили уголовное дело.