Брянские приставы списали более 9 млн рублей алиментов со счёта должника

Брянские судебные приставы списали более 9 млн рублей долга по алиментам со счёта должника-отца. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В отделе службы судебных приставов в Брянске было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с отца на содержание дочери-подростка. Должник занимался торговлей автотранспорта и его техническим обслуживанием. При среднегодовом доходе около 4 миллионов рублей алименты мужчина платил нерегулярно.

К совершеннолетию дочери его долг вырос до 9 миллионов 300 тысяч рублей алиментов и около 700 тысяч рублей исполнительского сбора. Погашать задолженность мужчина сам не спешил. Тогда судебный пристав-исполнитель взыскал 10 миллионов рублей со счетов должника. 9,3 миллиона рублей получила мать девушки, 700 тысяч рублей ушли в федеральный бюджет.