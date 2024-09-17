Брянский суд аннулировал права состоящего на учёте нарколога водителя

Суд аннулировал права управления машиной брянца, состоящего на учёте врача-нарколога. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Так, житель Мглинского района с 2012 года состоит на диспансерном учёте у врача-нарколога. А в октябре 2023 года он получил водительское удостоверение на право управления автомобилем несмотря на медицинские противопоказания.

По требованию прокуратуры суд аннулировал водительское удостоверение. Решение не вступило в законную силу.