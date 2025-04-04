Брянский суд обязал чиновников заплатить 50 тысяч рублей покусанному собакой ребёнку

Брянский суд обязал чиновников заплатить 50 тыс рублей покусанному собакой ребёнку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница посёлка Комаричи. 10 октября 2024 года её малолетний сын возвращался домой с прогулки. На выходе из сквера на улице Комсомольской на мальчика напала безнадзорная собака. Она укусила ребёнка за руку. Также мальчик перенес сильное нервное потрясение.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников заплатить ребёнку 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.