Брянского фермера оштрафовали за выпас коров на берегу реки

Брянского фермера суд оштрафовал за выпас коров на берегу реки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе фермера. Так, мужчина перекрыл деревянным забором доступ к береговой полосе реки Ревна. Своих коров он пас в прибрежной защитной полосе реки, нарушая водное законодательство. А на территории фермы проверяющие обнаружили несанкционированные навалы отходов, отсутствие навозохранилища и непроведение обработки побочных продуктов животноводства.

Прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанции обещала фермера устранить нарушения, а также оштрафовала на 55 тысяч рублей по четырём административным статьям.