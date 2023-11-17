Брянскую фирму суд оштрафовал за коммерческий подкуп

Брянскую фирму суд оштрафовал на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Советского района Брянска выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Так, представитель фирмы получил от работника другой организации 600 тысяч рублей. Это было вознаграждение за заключение договора на проектирование здания компании.

Прокуратура возбудила в отношении организации административное дело. Суд оштрафовал фирму на 500 тысяч рублей. 600 тысяч рублей также были конфискованы в пользу государства.