Чиновники в Жуковке заплатили 50 тысяч рублей за укус бездомной собаки

Чиновники в Жуковке выплатили 50 тысяч рублей подростку, которого укусила бездомная собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Жуковского района. В мае 2023 года на улице Первомайской в Жуковке на её 13-летнего сына напала бездомная собака. Она укусила ребёнка. Мальчик прошёл лечение, в том числе курс уколов от бешенства.

Прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда в интересах несовершеннолетнего. С администрации Жуковского муниципального округа высшая инстанция взыскала 50 тысяч рублей. Деньги ребёнку чиновники выплатили.