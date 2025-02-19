Дело о мошенничестве с чернобыльскими выплатами возбудили брянские стражи порядка после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Красногорского района выявили нарушение законности получения социальных выплат. Они выяснили, что в деревне Дубенец, относящейся к зоне отселения, в нежилом доме зарегестрирована жительница областного центра вместе с ребёнком. С 2012 года по июнь 2024 года женщина получила более 185 тысяч рублей в качестве компенсационных выплат.

Материалы проверки прокуратура направила в отдел дознания. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.