Глава села Великая Топаль проигнорировала обращение жителя

Чиновницу оштрафовали на пять тысяч рублей.

В прокуратуру Клинцовского района обратился житель села Великая Топаль. Он рассказал, что администрация поселения не ответила на его обращение. Не сообщили заявителю и о продлении срока рассмотрения.

Прокуратура района возбудила в отношении главы администрации сельского поселения дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал чиновницу на пять тысяч рублей.