Грозы и дожди ожидают Брянщину во вторник

Грозы и дожди прогнозируют синоптики на Брянщине во вторник. Об этом со ссылкой на гидрометцентр сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 25 июля в Брянской области будет переменная облачность.Днем пройдут дожди и прогремит гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура опустится до +17ºC. А днём воздух прогреется до +29ºC.