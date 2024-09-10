Лучшего лесничего выбрали в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

На территории брянского мемориального комплекса «Лесникам-партизанам» состоялся конкурс «Лучший лесничий года». В нём участвовали представители 18 лесничеств Брянской области.

По итогам всех испытаний переходящий хрустальный кубок и почётное звание получил лесничий Злынковского лесничества Валентин Холявко. В тройку лидеров также вошли помощник лесничего Карачевского лесничества Сергей Анциферов и замдиректора Жуковского лесничества Сергей Ефременков.

Кроме того, в преддверии Дня работников леса сотрудники управления и лесничеств Брянской области получил награды.