Овцы в брянском зоопарке сняли зимние шубы

Овец в зоопарке Брянска постригли перед летом. Об этом рассказали в группе учреждения в соцсетях.

В Брянском зоопарке без зимних шуб остались овечки.

«Стрижка овец — дело тонкое! У электрической машинки большие и тонкие лезвия, один миллиметр не туда и может произойти трагедия. Поэтому стричь должен человек не просто опытный и умелый, а ещё крайне заботливый, с твёрдыми, но нежными руками», – отметили сотрудники зоопарка.

Без тулупа из шерсти брянским овечкам не будет жарко под весенним и летним солнцем.