Прокуратура Сельцо подала в суд на администрацию за дорогу из битого кирпича

Глава города проигнорировал представление надзорного ведомства.

Прокуратура Сельцо подала в суд на администрацию за ремонт дороги битым кирпичом. Разбитое покрытие проезжей части так залатали в районе дома № 38 по улице Парковой.

Прокурор внес представление в адрес главы администрации Сельцо. Но реакции на него не последовала. Тогда надзорное ведомство потребовало привести дорогу в нормативное состояние через суд. Иск находится на рассмотрении.