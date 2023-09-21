Прокуратура требует возместить вред покусанному собакой мальчику из Унечи

Прокуратура требует администрацию возместить моральный вред мальчику из Унечи, которого покусала бездомная собака.

В надзорное ведомство обратилась жительница Унечи. Она рассказала, то в декабре прошлого года на улице около детской площадки безнадзорная собака напала на её 12-летнего сына. В больниц покусанному ребенку оказали помощь и провели курс уколов от бешенства. Мальчик испытал морально-нравственные переживания.

Прокуратура подала в суд иск к администрации Унечского района и потребовала компенсацию морального вреда.