Прокуратура возбудила дела на комитет ЖКХ Брянска

Прокуратура возбудила административные дела на комитет ЖКХ Брянска за неубранную наледь.

Сотрудники надзорного ведомства отреагировали на публикацию в Сети о гололедице на дорогах областного центра. Лёд на тротуарах и пешеходных дорожках улиц Фокина, Горького, Калинина, Дуки, а также в Бежецком районе, появился из-за перепадов температуры 27 февраля. Но и спустя три дня коммунальщики не смогли справиться с наледью. Из-за падения на скользких участках многие жители получили травмы.

Прокурор города возбудил на Комитета по ЖКХ Брянской городской администрации дела об административном правонарушении. Также представления получил глава администрации.