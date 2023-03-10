Прокуратура возбудила дела на комитет ЖКХ Брянска
Прокуратура возбудила административные дела на комитет ЖКХ Брянска за неубранную наледь.
Сотрудники надзорного ведомства отреагировали на публикацию в Сети о гололедице на дорогах областного центра. Лёд на тротуарах и пешеходных дорожках улиц Фокина, Горького, Калинина, Дуки, а также в Бежецком районе, появился из-за перепадов температуры 27 февраля. Но и спустя три дня коммунальщики не смогли справиться с наледью. Из-за падения на скользких участках многие жители получили травмы.
Прокурор города возбудил на Комитета по ЖКХ Брянской городской администрации дела об административном правонарушении. Также представления получил глава администрации.
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