С улице Почтовой в Брянске убрали незаконные палатки с овощами

С улице Почтовой в Брянске убрали палатки, незаконно торговавшие овощами и фруктами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска прошёл рейд по местам торговли в неустановленных местах. Сотрудники администрации и полицейские обнаружили незаконную палатку на улице Почтовой около домов №106 и 108. Под навесами шла торговля овощами и фруктами без документов.

На продавцов проверяющие составили административные материалы. Прилавки, стеллажи и поддоны демонтировали и изъяли.