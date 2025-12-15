Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Более 380 кубометров реагента высыпали на дороги Брянска в минувшие выходные

2025, 15 декабря 13:36
Более 380 кубометров реагента высыпали на дороги Брянска в минувшие выходные
Более 380 кубометров реагента высыпали коммунальщики на дороги Брянска в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В минувшие выходные коммунальные службы Брянска боролись с гололёдом. На дорогах работали 22 КДМ, четыре трактора и шесть погрузчиков. На улицы  областного центра рабочие высыпали свыше 380 кубометров пескосоляной смеси.

С раннего утра понедельника на улицы Советского района выехали шесть КДМ, четыре трактора и грейдер. Они начали работать на проспекте Ленина, улицах Фокина, Горького и Советской. В Бежицком районе шесть КДМ, три трактора, погрузчик и грейдер убирают улицы Ново-Советскую, Вокзальную и Ульянова. В Володарском районе на привокзальной площади, улицах Пушкина и Димитрова трудятся четыре КДМ, два погрузчика, три трактора и грейдер. В Фокинском районе на проспекте Московском, улицах Белорусской и Транспортной порядок наводят шесть КДМ, три погрузчика и четыре трактора.

