Суд обязал брянских чиновников убрать свалку с берега реки Снежеть

Суд обязал брянских чиновников убрать свалку мусора с берега реки Снежеть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Брянскую природоохранную прокуратуру поступила жалоба от граждан о свалке мусора в прибрежной зоне реки Снежеть. На берегу в районе садоводческого общества скопились пластик, стройматериалы, бой бетонных изделий.

По закону регулярно очищать берега и акватории водных объектов от мусора должны органы местного самоуправления. На представление прокуратуры чиновники не отреагировали. Надзорное ведомство обратилось с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция обязала уполномоченный орган навести порядок. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.