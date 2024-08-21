Суд обязал УК выплатить 300 тысяч рублей жительнице Сельцо, получившей травмы при падении на льду. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратилась жительница города Сельцо. Вечером 14 февраля 2024 года женщина около дома упала на неочищенной от наледи дороге и сломала ногу. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали. Ещё месяц она проходила лечение, а потом вновь потребовалась операция. В настоящее время женщина постоянно испытывает сильные боли, не может вести активный образ жизни и боится последствий после падения.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала коммунальщиков выплатить женщине 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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