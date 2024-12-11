В Брянске демонтировали ларёк с алкоголем с остановки общественного транспорта

В Брянске демонтировали ларёк, торговавший алкоголем и сигаретами на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске специалисты мэрии убрали торговый объект «Пресса» с конечной остановке «Телецентр». Ларёк на проспекте Станке Димитрова, 79 должен был работать до 21 января 2025 года. Но владелец незаконно сменил специализацию. Вместо газет и журналов, на полках посетителей ждали бутылки с спиртным и сигареты.

Бизнесмена не раз привлекали к административной ответственности за незаконный оборот алкоголя и табака. Торговую точку демонтировали, а товар переместили на ответственное хранение. Предпринимателю предстоит оплатить понесённые администрацией расходы.