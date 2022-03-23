В брянский музей-заповедник Тютчева требуется озеленитель

Учреждение также ищет младшего научного сотрудника и уборщика.

Брянский музей-заповедник Тютчева «Овстуг» опубликовал на своей странице в соцсетях вакансии. Так для работы в музей требуется коммуникабельный младший научный сотрудник с высшим гуманитарным или педагогическим образованием. Опыт работы при этом необязателен, а главное — желание работать.

Также для работы в усадебном парке ищут техника-озеленителя, который будет любить растения и ухаживать за ними. Кроме того, в учреждение требуется уборщик.

Зарплату с кандидатами будут обсуждать на собеседовании.