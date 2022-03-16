В Брянской области похолодает до минус 15 градусов

На дорогах будет скользко.

17 марта в Брянской области будет переменная облачность и без осадков. О погоде сообщили в региональном МЧС. Ветер будет северо-восточный с порывами до 12 м/с.

Местами температура воздуха ночью опустится до минус 15 градусов. На дорогах будет скользко. А днём воздух прогреется до двух градусов тепла.