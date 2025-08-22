Владельца базы отдыха брянский суд оштрафовал за забор у озера

Владельца базы отдыха в Дятьково суд оштрафовал за забор около озера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Брянскую природоохранную прокуратуру жители Дятьково пожаловались на нарушение водного законодательства.

Около базы отдыха в Дятьково владелец незаконно огородил забором озеро Пильненское. Свободного доступа жителей к водному объекту не было.

За самовольное занятие территории у владельца привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

В настоящее время ограждение демонтировано.