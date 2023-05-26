Жительнице Брянска заплатят 10 тысяч за нападение собаки

Жительница Брянска получит компенсацию в 10 тысяч за нападение бездомной собаки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловалась жительница Брянска. 30 января прошлого года на нее напала бездомная агрессивная собака и укусила за руку. Отбиться от животного женщине помогли прохожие.

Прокуратура обратилась в суд с иском к Комитету по ЖКХ Брянской городской администрации и потребовала для пострадавшей компенсацию морального вреда в сумме 10 тысяч рублей.

Исковые высшая инстанция удовлетворила. Решение суда в законную силу не вступило.