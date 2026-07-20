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Культура

Хор Погарского дома культуры выиграл конкурс «Земли моей родные голоса

2026, 20 июля 16:39
Хор Погарского дома культуры выиграл конкурс «Земли моей родные голоса
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Хор Погарского районного дома культуры выиграл областной конкурс народно-певческих коллективов «Земли моей родные голоса». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В пятницу, 17 июля, в Майском парке Бежицкого района города Брянска прошёл заключительный этап областного фестиваля-конкурса народно-певческих коллективов «Земли моей родные голоса». Мероприятие приурочили к Единому дню фольклора. Лауреаты фестиваля – коллективы из города Сельцо, Погарского, Почепского, Севского районов и Жуковского муниципального округа – исполнили для зрителей народные песни Брянской области и авторские музыкальные произведения о родном крае.

Гран-При конкурса получил народный хор Погарского районного дома культуры. Сертификат на 150 тысяч рублей вручили руководителю коллектива Александру  Соседько.

А на аллеях парка состоялась ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества народных мастеров Брянской области и выставка областного проекта «Родные окна. Истории земли моей». Гости смогли увидеть деревянные наличники Брянского, Гордеевского, Злынковского, Карачевского, Клинцовского, Красногорского, Почепского, Севского, Суражского районов и Стародубского муниципального округа.

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