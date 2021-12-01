60% домов Брянской области присоединят к интеллектуальной системе учета электричества

Об этом сообщает региональное правительство.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова обсудили результаты работы по автоматизации учета электроэнергии и направления новой инвестиционной программы.
Как сообщает правительство региона, утвержденная департаментом ТЭК и ЖКХ новая, пятилетняя инвестиционная программа филиала «Брянскэнергосбыт» предполагает продолжение работы по развитию действующей системы интеллектуального учета электроэнергии.
География новой программы охватит 27 районов Брянской области. По итогам реализации проекта более 60% многоквартирных домов региона присоединят к интеллектуальной системе учета электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».
В рамках реализованного филиалом «Брянскэнергосбыт» в 2019-2021 годах проекта энергетики установили 7927 приборов учета в 40 населенных пунктах Брянской области.
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