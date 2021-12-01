Город32

60% домов Брянской области присоединят к интеллектуальной системе учета электричества

2021, 01 декабря 15:00 Экономика
60% домов Брянской области присоединят к интеллектуальной системе учета электричества
Источник фото

Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова обсудили результаты работы по автоматизации учета электроэнергии и направления новой инвестиционной программы.

Как сообщает правительство региона, утвержденная департаментом ТЭК и ЖКХ новая, пятилетняя инвестиционная программа филиала «Брянскэнергосбыт» предполагает продолжение работы по развитию действующей системы интеллектуального учета электроэнергии.

География новой программы охватит 27 районов Брянской области. По итогам реализации проекта более 60% многоквартирных домов региона присоединят к интеллектуальной системе учета электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

В рамках реализованного филиалом «Брянскэнергосбыт» в 2019-2021 годах проекта энергетики установили 7927 приборов учета в 40 населенных пунктах Брянской области.

Читайте также
Брянский губернатор назвал единороссов неравнодушными единомышленниками
01 декабря 17:00
Брянский губернатор назвал единороссов неравнодушными единомышленниками
В Брянской области осудят ревнивого убийцу
01 декабря 16:20
В Брянской области осудят ревнивого убийцу
В Брянскую область доставили 55 800 доз вакцины «Спутник Лайт»
01 декабря 13:40
В Брянскую область доставили 55 800 доз вакцины «Спутник Лайт»
За сутки от коронавируса умерли 20 брянцев
01 декабря 12:00
За сутки от коронавируса умерли 20 брянцев

Новости регионов

01.12.2021 12:58
На спад
Без малого два года все мы живём в условиях пандемии коронавируса. Ежедневные сводки о числе инфицированных  мониторят не только специалисты, но и простые граждане, которые с тревогой следят за обстановкой в регионе, стране и мире. Сегодня эксперты говорят о четвёртой волне заболеваемости, которая, судя по всему, идёт на спад. Ситуация с распространением COVID-19 на территории
01.12.2021 12:57
Из Вязьмы в Нью-Йорк
Смоленские компании активно выходят на внешний рынок и завоёвывают сердца иностранных покупателей. Таких примеров в регионе немало. Отрадно, что словосочетание «Сделано на Смоленщине» стало синонимом качества, хорошего вкуса и востребованности у потребителей по всему миру. Историю успеха одной из компаний рассказал губернатор Алексей Островский.  Производитель благодаря своей конкурентоспособной продукции, стремлению двигаться вперёд и расширять бизнес,
01.12.2021 12:56
На подвоз
Как в регионе обновляют парк школьных автобусов? Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область. Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился  новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов  и руководства сельских
01.12.2021 12:55
Навстречу Олимпиаде
В Смоленске на территории государственного университета спорта откроется Центр подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта. Речь идёт о баскетболе 3х3, скалолазании, брейк-дансе и скейтбординге. О развитии спорта во время рабочей встречи говорили губернатор Алексей Островский и ректор вуза Георгий Грец. По словам Георгия Николаевича, Центр разместится на базе учебного корпуса СГУС №3 на улице
01.12.2021 12:54
Дорога к ФАПу
В разных уголках Смоленской области продолжают открывать ФАПы, что способствует приближению медпомощи к сельскому населению. После появления ФАПа в деревне Ново-Никольское Тумановского сельского поселения Вяземского района один из жителей обратился в местную администрацию с просьбой обустроить пешеходную дорожку к зданию пункта. Вязьмич поделился полученным ответом в соцсетях. Формулировки чиновников возмутили губернатора Алексея Островского, который назвал
01.12.2021 12:27
Вокзалы Смоленского региона МЖД готовы к работе в зимний период
Все вокзалы Смоленского региона Московской железной дороги подготовлены к работе в зимний период. На центральном вокзале Смоленск и 20 малых вокзалах Смоленской области проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения. Для обработки пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах, а также привокзальных площадей от снега

Актуальные темы

Происшествия
В Брянске школьница погибла, выпав из окна многоэтажки
Экономика
Губернатор заявил о не желающих работать за 50 тысяч рублей брянцах
Политика
Жительница Карачева пожаловалась на чиновницу, обозвавшую ее «безмозглой овцой» и «грязной колхозницей»
Происшествия
В четырех брянских больницах торговали QR-кодами
Происшествия
Под Стародубом Volkswagen врезался в лося – пассажир погиб

Новости партнёров

Реклама или объявление
Реклама или объявление

В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе. Так, читателей интересует вопрос особенностей отличия рекламы от объявлений физических и юридических лиц.

Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой прямую линию губернатора с жителями Брянской области
Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой прямую линию губернатора с жителями Брянской области

«Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза с жителями региона. Открытый разговор руководителя области с жителями состоялся 23 ноября. Трансляция мероприятия велась на телеканалах «Брянская губерния» и «ОТР», на радиостанции «32РАДИО» и официальном аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 29 ноября по 1 декабря.

Игорь Маковский обозначил приоритеты работы смоленского филиала «Россети Центр»
Игорь Маковский обозначил приоритеты работы смоленского филиала «Россети Центр»

1 декабря 2021 года Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Смоленскую область. Важными этапами поездки главы компании в регион стали встреча с коллективом смоленского филиала и руководством области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».