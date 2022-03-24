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70% импортных соединителей производят на Карачаевском заводе

2022, 24 марта 17:03 Экономика
70% импортных соединителей производят на Карачаевском заводе
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Над импортозамещением завод начал работать в 2000 году.

Карачевский завод «Электродеталь» в Брянской области выпускает электрические прямоугольные соединители. Некоторые из них не имеют аналогов в мире. Основной заказчик предприятия — Министерство обороны.

За 50 лет существования завод стал одним из монополистов в своей отрасли. Предприятие производит аналоги порядка 70% импортных соединителей. Над импортозамещением завод начал работать в 2000 году.

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