Агрохолдинг направил 100 млн рублей на производство бургеров для Брянщины

Агропромышленный холдинг «Мираторг» инвестировал 100 млн рублей на производство бургерных колет для ресторанов Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Агрохолдинг запустил дополнительную линию по производству бургерных котлет на автоматизированном комплексе по убою и переработке мяса в Брянской области. На оборудование компания потратила 100 млн рублей.

Новая линия мощностью 10,7 тонн в сутки позволит увеличить производство котлет в 2 раза. В год продукции будет выпускаться на 3 780 тонн больше.

Котлеты для бургеров будут поставлять только в рестораны компании «Мираторг». Их работает уже больше 30 в шести регионах страны.