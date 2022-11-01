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Агрохолдинг направил 100 млн рублей на производство бургеров для Брянщины

2022, 01 ноября 13:54 Экономика
Агрохолдинг направил 100 млн рублей на производство бургеров для Брянщины
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» инвестировал 100 млн рублей на производство   бургерных колет для ресторанов Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. 

Агрохолдинг запустил дополнительную линию по производству бургерных котлет на автоматизированном комплексе по убою и переработке мяса в Брянской области. На оборудование компания потратила 100 млн рублей. 

Новая линия мощностью 10,7 тонн в сутки позволит увеличить производство котлет в 2 раза. В год продукции будет выпускаться на  3 780 тонн больше. 

Котлеты для бургеров будут поставлять только в рестораны компании «Мираторг». Их работает уже больше 30 в шести регионах страны.

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