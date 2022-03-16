Более 20 миллиардов рублей потратят на бесплатную медпомощь брянцев

292 операции сделают на деньги областного бюджета.

В Брянской областной думе обсудили оказание жителям бесплатной медицинской помощи в 2022 году. На это предусмотрено свыше 20,5 миллиарда рублей, в том числе около 16,5 миллиарда рублей — из средств системы обязательного медицинского страхования. Оказывать бесплатную помощь брянцам будут 93 медорганизации, из которых 79 — по ОМС.

Кроме того, в регионе проведут 292 операции по различным профилям: 160 – «Сердечно-сосудистая хирургия», 109 – «Травматология и ортопедия», 13 – «Онкология» и 10 – «Нейрохирургия». На это потратят 79,6 миллиона рублей из бюджета.