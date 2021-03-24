Брянцы могут купить авиабилеты S7 за полцены

Авиакомпания объявила распродажу.

Авиакомпания S7 начала распродажу авиабилетов. По некоторым направлениям скидки доходят до 50% при условии покупки билета в оба конца

Как сообщает группа Международного аэропорта «Брянск», на московские рейсы также действуют акционные предложения.

Но большие скидки распространяются на рейсы с пересадкой в столице. К примеру, в Екатеринбург и обратно по акции можно слетать за 6 тысяч рублей.

Распродажа действует до полуночи 26 марта.