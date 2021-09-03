Брянск переживает строительный бум

В этом году ввели в эксплуатацию 11 из 28 запланированных домов.

В Брянске вырос объем жилищного строительства. Сейчас в областном центре действуют 88 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.

Как сообщил начальник управления по строительству и развитию города Максим Коньшаков, в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 28 таких домов. 11 из них уже сдали, на остальных объектах продолжаются работы.

По словам Коньшакова, в этом году в Брянске зафиксирован рост строительства жилья.