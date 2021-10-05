Брянск стал 85-м среди 100 российских городов по уровню зарплат

Жители соседних Орла и Курска обогнали брянцев по уровню дохода.

Брянск занял 85-е место в Рейтинге российских городов по уровню зарплат – 2021. Рейтинг, в который вошли 100 российских городов, опубликовало «РИА Новости».

Согласно исследованию, соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в Брянске составляет 2,18. Размер среднемесячной чистой зарплаты по итогам первого полугодия 2021 года сложился на уровне 35,5 тысячи рублей. Изменение зарплаты в 2021 году относительно первого полугодия 2020 года– 8,1%.

Больше остальных россиян получают жители Салехарда, Южно-Сахалинска и Москвы, меньше – жители Грозного, Нальчика и Элисты.

Соседний Орел занял в рейтинге 75-е место, Курск – 80-е, Смоленск – 92-е.

Исследование подготовлено экспертами агентства «РИА Рейтинг» по информации Росстата. Средние зарплаты по городам за вычетом НДФЛ рассчитаны на основе данных за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.