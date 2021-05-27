Брянская область будет поставлять сырье для калужских мебельщиков

Губернатор Александр Богомаз назвал сотрудничество перспективным.

Брянская область будет поставлять сырье для калужского мебельного производства. Об этом по итогам встречи с делегацией Калужской области сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

«Мы обсуждали тот проект, который сегодня успешно реализуется на территории Калужской области. Это строительство современного завода по древесноволокнистым плитам, можно сказать, по переработке древесины. Это в нашей стране очень перспективное направление, но еще полностью не освоено. Сегодня компания, которая пришла на Калужскую землю, построила – будет сдаваться в этом году – суперсовременный завод, но для того, чтобы это работало, нужно, конечно, сырье. Даже не сырье, а полуфабрикат. У нас здесь, в Брянске, создана площадка, будут работать люди, будет заготавливаться древесина, то, что раньше сжигалось – это стружка – будет идти в переработку. Это перспектива развития наших областей», – рассказал Богомаз на встрече с журналистами.

Помимо этого, рассматривается возможность сотрудничества в сфере производства автомобилей.

«Есть вещи, которые производят здесь на Брянщине, которые могут применяться в деятельности нашего автомобильного кластера. Мы говорили об этом и раньше, и сейчас планируем это направление развивать», – заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Калужская область сегодня является лидером по инвестициям не только в ЦФО, но и в России. Они первые по инвестициям на душу населения, по современным производствам, которые там созданы. Нам тоже есть куда расти совместно! Совместные проекты приносят только пользу!» – считает брянский губернатор.