Брянская птицефабрика «Снежка» уйдет с молотка

Торги должны пройти через несколько месяцев.

О планах по продаже расположенной в черте Брянска птицефабрики «Снежка» стало известно в пятницу.

По имеющейся информации, торги должны пройти через несколько месяцев. Весь комплекс имущества предприятия, занимающий территорию в 50 га,выставляется на торги единым лотом.

Стартовая цена для аукциона пока не установлена. Но известно, что конкурсный управляющий оценил имущество фабрики более чем в 500 млн.

Птицефабрика была признана банкротом в конце 2019 года.