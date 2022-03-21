Брянские асфальтобетонные заводы готовы к работе

Они будут производить смеси по новым ГОСТам.

22 асфальтобетонных завода в Брянской области готовы к работе. Ремонт и пусконаладка там завершены на 100%. На предприятия завозят необходимые материалы. Уже в начале апреля заводы смогут запустить производство.

По требованиям национального проекта «Безопасные качественные дороги» заводы будут производить асфальтобетон по новому ГОСТу. Сейчас специалисты разрабатывают рецепты асфальтобетонных смесей для работы на объектах.