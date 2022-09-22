Брянские депутаты предложили давать квартиры детям-сиротам по очереди

Депутаты Брянской областной думы предложили не нарушать очередность выдачи жилплощади детям-сиротам.

Парламентарии поддержали инициативу о внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Спикер заксобрания Валентин Суббот рассказал, что предоставлять квартиры нужно исходя из времени возникновения такого права. Часто люди стоят на очереди несколько лет, а жилые помещения в приоритетном порядке получают те, кто обратился в суд.

«То есть фактически, указанные лица, имея решение суда, перемещаются в начало очереди. Это приводит к неравенству в правовом положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Защитить жилищные права этой категории граждан, обеспечив определенную последовательность получения квартиры, призвана наша инициатива. Мы считаем, что главным должен стать принцип социальной справедливости», — уточнил Валентин Суббот.

В 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот в Брянской области выделили 506,67 млн рублей, 423,9 млн рублей — из областного бюджета. В июне бюджет на это направление увеличили ещё на 78 млн рублей.