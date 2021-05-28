Брянские таможенники пресекли незаконный провоз культурных ценностей на сумму более 1,7 млн

Товары относятся к категории стратегически важных товаров.

В ходе таможенного контроля международной посылки сотрудники Володарского таможенного поста Брянской таможни нашли ювелирные изделия и культурные ценности без документов.

Среди драгоценностей были: столовые приборы, изделия из металлов белого и желтого цветов, наручные часы, монеты и лом из металла желтого цвета в количестве 152 штук. Общая стоимость товаров составила более 1 700 000 рублей. В таможенной декларации сведения о пересылаемых товарах заявлены не были.

«Данные товары отнесены к категории стратегически важных товаров, а их стоимость превышает допустимую сумму, которую разрешено перемещать через таможенную границу без письменного декларирования», – пояснил начальник брянской таможни Игорь Ерошин.

Возбужденно уголовное дело по статье за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегических важных ресурсов и культурных ценностей.