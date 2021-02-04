Брянские таможенники уничтожили более 9 тонн томатов

На этой неделе на таможенной территории Евразийского экономического союза в Брянской области на полигоне ТКО и отходов производства утилизирована партия томатов общим весом 9,29 тонны.

Транспортное средство, перевозившее овощи, задержали сотрудники мобильной группы Брянской таможни в Злынковском районе в конце января при движении в объезд официальных пунктов учета.

Инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что у перевозчика отсутствовали какие-либо сопроводительные документы на томаты. Это обстоятельство не позволило достоверно установить происхождение плодов. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающих их безопасность.

В результате нарушитель был привлечен к административной ответственности, а продукция неустановленного происхождения, качества и безопасности уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения.