Брянские таможенники уничтожили более 9 тонн томатов

На этой неделе на таможенной территории Евразийского экономического союза в Брянской области на полигоне ТКО и отходов производства утилизирована партия томатов общим весом 9,29 тонны.
Транспортное средство, перевозившее овощи, задержали сотрудники мобильной группы Брянской таможни в Злынковском районе в конце января при движении в объезд официальных пунктов учета.
Инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что у перевозчика отсутствовали какие-либо сопроводительные документы на томаты. Это обстоятельство не позволило достоверно установить происхождение плодов. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающих их безопасность.
В результате нарушитель был привлечен к административной ответственности, а продукция неустановленного происхождения, качества и безопасности уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения.
04.02.2021 14:58
Смолянин подозревается в сбыте крупной партии наркотиков
Жителя Смоленска 1988 года рождения обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, обвиняемый через мессенджера получил информацию о местонахождении тайника с оптовой партией запрещённого вещества. Забрав закладку, он успел сделать несколько тайников с разовыми дозами наркотика на территории Промышленного района города Смоленска,
04.02.2021 12:21
У жителя Смоленска украли телефон в кафе
У жителя Смоленска украли его мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил пропажу телефона стоимостью 13 тысяч рублей во время распития спиртных напитков с двумя своими знакомыми в одном из кафе города. Подозреваемым оказался житель Смоленска 1973 года рождения пояснил, что отдыхал в кафе в компании с потерпевшим.
04.02.2021 11:56
800 смолян вакцинировались от коронавируса
В Смоленске продолжается вакцинация населения от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города. К 3 февраля первый компонент вакцины «Спутник V» получили 8506 человек. Почти 800 человек полностью завершили вакцинацию, получив первый и второй компонент вакцины. Вакцинация проходит во всех поликлиниках Смоленска.
04.02.2021 11:21
Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 2,2 раза к уровню прошлого года
По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в январе 2021 года составила более 12 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза. Стоит отметить, что по сравнению с первым месяцем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: — лесных грузов – 5,5