Брянские таможенники вернули в Беларусь 1,8 тонн мясной и молочной продукции

В Клинцовском и Злынковском районах с 29 января по 2 февраля таможенники остановили 5 микроавтобусов, перевозивших со стороны Республики Беларусь готовую мясную и молочную продукцию в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.

Инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что во всех случаях на перевозимую мясную и молочную продукцию общим весом около 1,8 тонны отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

Помимо этого грузы перевозились с грубыми нарушением условий транспортировки, в антисанитарных условиях в автомобилях, не предназначенных для перевозки пищевой продукции, что в конечном итоге могло привести к порче.

Продукты возвращены на территорию Республики Беларусь. Владельцы товаров привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

Ранее брянские таможенники уничтожили более 9 тонн томатов.