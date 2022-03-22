Садоводы планируют собрать 1300 тонн яблок.

Уже четыре года в Клетнянском районе российско-сербское предприятие «Брянский сад» реализуют программу импортозамещения. Там выращивают яблоки популярных сортов «Гала», «Голден-делишес», «Гранни смит», «Фуджи», «Ред чиф». В прошлом году молодые деревья уже дали 170 тонн плодов.

В 2022 году предприятие планирует разбить сады ещё на 18 гектарах земли и собрать 1300 тонн яблок. Также здесь появится питомник для разведения саженцев и фруктохранилище.