Брянское управление автодорог ищет замначальника

Также ведомство нуждается в специалистах.

Управление автомобильных дорог Брянской области объявило об открытии вакансии заместителя начальника по вопросам строительства автодорог.

Помимо этого, управление нуждается в специалистах для осуществления технического надзора на дорогах области. Специальное образование и опыт работы в дорожной сфере обязательны.

Напомним, в марте начальником брянского управления автомобильных дорог назначили Ивана Вазюлю. Ранее стало известно о задержании начальника отдела технического надзора управления по подозрению в получении взяток в виде имущества в крупном размере.