Брянской области выделили дополнительные средства для развития сельских территорий

В 2021 году на эти задачи российское правительство планирует потратить шесть миллиардов рублей, из которых 150 миллионов достанется Брянщине.

Как сообщает «РИА Новости», Брянская область получит значительную часть госбюджета относительно других регионов.

На полученные средства планируется улучшить инфраструктуру в сельской местности, создать больше зон отдыха и спортивных площадок для брянцев. Также уделят внимание дорогам и освещению в городе.

Об особенностях деления федеральных средств рассказал лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов:

«Если несколько лет назад подход был достаточно формальным, то сейчас федеральный центр внимательно следить не только за степенью освоения, но и за результативностью. Брянщина в этом отношении стала одним из лидеров. И к цене, и к необходимости объектов, и к общественному запросу в областном правительстве относятся очень внимательно. В результате вложения в регион видны, ощутимы. Они реально улучшают условия жизни конкретных людей. Наш регион перестал быть «черной дырой», Москва это видит и ценит».