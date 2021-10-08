Брянску выделили федеральные деньги на спасение троллейбусов

На обновление подвижного состава планируют по тратить почти 2 миллиарда рублей.
Правительство РФ одобрило заявку брянского правительства на модернизацию троллейбусного управления, обновление подвижного состава, депо и остановок. Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.
Как сообщает региональное правительство, для областного центра планируют приобрести 31 троллейбус почти за 2 миллиарда рублей. В качестве внебюджетного источника запланирован лизинг подвижного состава – 69 троллейбусов на сумму более 2 миллиардов рублей. Региональный эффект по данному проекту составит 3,2 миллиарда рублей. На этапе эксплуатации создадут 51 рабочее место.
«Должен подчеркнуть, что этот вопрос – один из важнейших для дальнейшего развития областного центра. Состояние парка подвижного состава троллейбусов в Брянске характеризуется высокой степенью износа. Он не обновлялся уже более 10 лет. На балансе Брянского троллейбусного управления сейчас состоит 97 троллейбусов, 90 из которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков и требуют замены. Дальнейшее использование данных транспортных средств экономически невыгодно, требует повышенных затрат на ремонт и обслуживание. В результате численность троллейбусов ежегодно снижается, что приводит к увеличению интервалов движения. Эта многолетняя проблема, сложившаяся при предыдущей власти, требует срочного решения. Троллейбусный транспорт является экологически чистым видом транспорта и удовлетворяет потребность в перевозках льготных категорий граждан. Модернизация энергохозяйства троллейбусного предприятия повысит качество транспортного обслуживания населения города Брянска, обеспечит надежность всей транспортной инфраструктуры областного центра», – заявил губернатор Александр Богомаз.
«Заявка Брянской области на ряд проектов, в том числе на модернизацию троллейбусного парка с закупкой техники, одобрена. Мы однозначно поддерживаем развитие именно экологических видов транспорта везде, где позволяют климатические условия», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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